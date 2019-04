Vertice a Palazzo d’Orleans sul caso Blutec, Musumeci: "Roma dia un segnale chiaro"

Vertice a Palazzo d’Orleans sul caso Blutec. In previsione della riunione che si terrà domani a Roma, al ministero dello Sviluppo economico, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha voluto incontrare una delegazione del Tavolo permanente dei sindaci del comprensorio di Termini Imerese, "per manifestare la vicinanza del suo Governo al territorio".

Presenti all’incontro, oltre al presidente Musumeci e all’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano - che domani sarà presente alla riunione al ministero - l’assessore Giovanna Marano in rappresentanza della Città metropolitana di Palermo, il vicesindaco e il presidente del Consiglio comunale di Termini Imerese, Lucia Fullone e Anna Amoroso, i primi cittadini di Caccamo Nicasio Di Cola, di Aliminusa Filippo Dolce, di Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini, e l’assessore ai tributi di Baucina Domenico Cesarini. Il governatore ha informato i partecipanti di avere chiesto, nei giorni scorsi, al ministro Di Maio di estendere l’invito per la riunione di domani anche ai rappresentanti delle istituzioni locali e delle organizzazioni sindacali territoriali.

"Le ultime vicende giudiziarie che hanno interessato i vertici dell’azienda - ha sottolineato Musumeci - hanno ulteriormente accentuato la preoccupazione dei lavoratori per le possibili ricadute negative nella soluzione di una vertenza che dura ormai da tanti, troppi anni. Il primo passo dovrà farlo il Governo nazionale, individuando la strategia per il rilancio dell’area e chiarendo, prima di ogni cosa, il rapporto con l’ex Fiat. Speriamo che dalla riunione di domani a Roma possa arrivare un primo chiaro e concreto segnale in tal senso".

Dall’incontro a Palazzo d’Orleans, tutti si sono detti concordi che la vertenza della Blutec a Termini Imerese "è diversa rispetto a quello degli stabilimenti in altre regioni, dove, comunque, anche se in maniera ridotta, l’azienda continua a lavorare e quindi per gli operai può scattare la Cassa integrazione". "Non si possono trattare situazione diverse - è stato ribadito dai sindaci - in modo uguale". Il Comitato dei primi cittadini (che domani sarà a Roma con un presidio davanti al ministero) ha espresso apprezzamento per l’invito e l’impegno del presidente Musumeci "avendo al fianco il governo regionale - hanno sottolineato - ci sentiamo garantiti".