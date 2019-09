Sicilia e Georgia più vicine, Musumeci riceve l'ambasciatore in Italia

L'ambasciatore della Repubblica di Georgia in Italia, Konstantine Surguladze, è stato ricevuto stamane in visita di cortesia a Palazzo d'Orleans. Ad accoglierlo il presidente della Regione Nello Musumeci e una delegazione del governo composta dagli assessori dell'Agricoltura Edy Bandiera, del Territorio Toto Cordaro e dell'Energia Alberto Pierobon. Il cordiale colloquio, che si è protratto per più di un'ora, è servito a gettare le basi per un proficuo scambio di esperienze che potrà interessare, in particolare, il settore agricolo, quello delle energie pulite e del trattamento dei rifiuti solidi urbani, ma anche le moderne tecniche per preservare i beni culturali e artistici di cui la nazione, che un tempo faceva parte dell'Unione sovietica, è particolarmente ricca.

Il diplomatico ha tenuto a sottolineare il grande sentimento di riconoscenza del proprio Paese nei confronti della Sicilia, le cui famiglie, durante il periodo della guerra civile, offrirono ospitalità a cinquecento bambini georgiani "che - ha spiegato Surguladze - hanno così avuto la possibilità di crescere qui e di diventare persone di successo".

Musumeci e l'ambasciatore hanno, dunque, concordato un momento di confronto tra i funzionari della Camera di commercio georgiana e imprenditori dell'Isola. "Siamo pronti - ha detto il governatore siciliano, che nei prossimi mesi si recherà a Tblisi - a sostenere questo percorso di crescita che la Georgia, lasciandosi alle spalle mille difficoltà, ha intrapreso e sta portando avanti con coraggio e passione".