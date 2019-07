Musumeci ha scelto il nuovo assessore regionale al Turismo: arriva Manlio Messina

Laureato in Economia e commercio, 45 anni, già consigliere comunale a Catania, prende il posto di Sandro Pappalardo, che si è dimesso dopo la nomina nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per il turismo. Entrambi sono in quota Fratelli d'Italia