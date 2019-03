Strade provinciali da "rifare", nel Palermitano 17 milioni per aprire undici cantieri

Settanta interventi da portare a termine in tutte le province siciliane per un investimento complessivo di 102 milioni erogati con il Patto per il Sud e l'Accordo di programma quadro Strade. Sono i numeri del Piano di manutenzione per le strade provinciali messo a punto dalla Regione. Il maggior numero di interventi interesserà la città metropolitana di Palermo, undici complessivamente per 17.275 milioni di euro. Poi c'è il libero consorzio di Caltanissetta (10 interventi per 6.580 milioni), Messina (9 interventi per 17 milioni e 243 mila euro) e Trapani (9 interventi per 13 milioni e 556 mila euro). E ancora sono previsti: a Catania 8 interventi per 16 milioni e 610 mila euro, ad Agrigento 4 interventi per 3 milioni e 400 mila euro, a Enna 8 interventi per 8 milioni e 100 mila euro, a Ragusa 6 interventi per 5 milioni e 240 mila euro e, infine, a Siracusa 5 interventi per un totale di 11 milioni 133 mila euro.



"Abbiamo fatto una convenzione con tutte le nove le province - ha spiegato in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone (nella foto)- per poterci sostituire negli interventi della progettazione, nei bandi di gara e quindi dell'esecuzione delle stesse opere. Le strade provinciali sono in una condizione di profondo disagio. Gli enti sovracomunali sono stati di fatto azzerati e con essi anche i servizi che prima erogavano".

Si tratta degli interventi più immediati da eseguire, tra loro anche alcune incompiute. "Sono stati individuati - ha concluso Falcone - dopo la segnalazione di Comuni, Liberi consorzi e Province. Saranno realizzati entro il 2019, entro 5 mesi partiranno i bandi di gara e i primi 20 interventi potranno iniziare prima dell'estate".