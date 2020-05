Regione, l'Udc blinda l'assessore Pierobon: "La riconferma è scontata"

"Nessun cambio è all'ordine del giorno". Dopo le indiscrezioni che darebbero fuori dal governo siciliano l'assessore all'Energia Alberto Pierobon, dall'Udc arriva "una netta smentita" attraverso le parole del segretario nazionale Lorenzo Cesa. "La fiducia in Pierobon è assoluta e la sua riconferma scontata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla stessa linea, il coordinatore regionale Terrana, che domani partecipera' al vertice di maggioranza. "L'Udc ha preferito a qualsiasi politico un esperto di fama in materia ambientale, per accelerare quel processo riformatore che tanto sta a cuore a Musumeci, nel delicato e strategico settore dei rifiuti e dell'energia. Consolidiamo la posizione di Pierobon le cui scelte tecniche hanno una connotazione politica molto chiara e sono sotto gli occhi di tutti. Il risultato per la Sicilia e i siciliani è la nostra priorità".