Giunta regionale verso il rimpasto, Musumeci: "Prima delle elezioni europee"

La Giunta regionale guidata da Nello Musumeci si avvia a cambiare volto. Il governatore ha confermato di volere procedere con un rimpasto. "Avevo già anticipato questa esigenza e mi fa piacere che Forza Italia condivida questa posizione. Il rimpasto probabilmente arriverà prima delle Europee", ha detto.

Cosa cambierà ancora però è presto per dirlo. "La Lega entra nel Governo? Non lo so - ha aggiunto Musumeci all'Adnkronos - . Non ho mai parlato di coinvolgimento di partiti. Ho solo detto che ci sarà un rimpasto in funzione della geografia dell'Assemblea. Il Governo deve rispecchiare la geografia dell'Assemblea, quindi è normale che se muta la geografia di Sala d'Ercole cambia anche la composizione del Governo - ha aggiunto il governatore -. Io sono molto rispettoso della rappresentatività delle forze politiche. Nomi e sigle non ne faccio".