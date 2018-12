Regione, la Giunta approva la Finanziaria: sgravi fiscali per chi si trasferisce in Sicilia

Scongiurare a tutti i costi l'esercizio provvisorio, approvando in tempo la Finanziaria. A questo punta il governo regionale. La Giunta ha approvato nella tarda serata di ieri sia la legge di stabilità regionale sia il bilancio di previsione per il 2019. I documenti contabili dovranno essere presentati adesso all'Assemblea regionale siciliana.

Si tratta di un testo snello, con solamente sedici articoli. Il governo Musumeci si ispira al "modello Portogallo" e introduce sgravi fiscali per chi sposta la residenza nell’Isola. La norma prevede che chiunque abbia vissuto negli ultimi cinque anni all’estero e decida di trasferirsi in un comune siciliano godrà di un taglio delle tasse: niente Irpef per i "primi dieci periodi di imposta" ed esenzioni anche dalla imposte comunali e "dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di loro proprietà".

In Finanziaria anche nuove risorse per i Liberi consorzi. Prevista poi l'esenzione del bollo dal 2020 per tutti i possessori di un'auto di cilindrata non superiore ai 1.200 centimetri cubici.

La nuova legge di Stabilità prevede anche misure di agevolazione al credito in favore delle imprese, compresi interventi per il sostegno delle imprese vittime di usura e/o estorsione. Introdotta anche una norma per le misure volte ad incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile urbana.

La parola passa adesso a Sala d'Ercole, dove la maggioranza è chiamata a dare prova di compattezza.