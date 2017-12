Regione, sì della Giunta all'esercizio provvisorio per tre mesi

La Giunta regionale, presieduta da Nello Musumeci, ha approvato il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per tre mesi. Si tratta della norma che permette di non bloccare la spesa malgrado la mancata approvazione del bilancio, la cui discussione quindi slitta. Ora tocca all’Ars approvare la legge.

La proposta di legge affronta - tra le altre materie - l'utilizzo dei forestali per l'emergenza incendi, il personale precario degli enti locali, il benessere domiciliare dei disabili gravi e gravissimi.