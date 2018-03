Dalla Regione fondi per la Missione Speranza e Carità, Figuccia: "Proseguire su questa strada"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono davvero soddisfatto che il presidente Musumeci, al quale va il mio plauso, abbia accolto il nostro appello. Credo che si sia centrato un tema prioritario nel programma di contrasto alla povertà palermitana e non solo. È un atto quello del governo, che nasce nel segno della sensibilità verso questi temi a me tanto cari e auspico che questo sia solo il primo, di una lunga serie di atti, dal momento che gli interventi necessari per il ridimensionamento della povertà relativa in Sicilia volti a garantire una maggiore inclusione sociolavorativa, sono molteplici". Lo dice in una nota Vincenzo Figuccia in merito ai fondi concessi dalla Regione alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte per la realizzazione di alcune opere che consentiranno alla struttura di utilizzare nuovi posti letto.