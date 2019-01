La Regione punta sulla cultura: cinque milioni per i teatri pubblici e privati

Cinque milioni di euro per i teatri pubblici e privati. Ad annunciare lo stanziamento di risorse attraverso un bando è stato il presidente della Regione Nello Musumeci, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo d'Orleans, insieme agli assessori regionali per i Beni culturali, Sebastiano Tusa, e per il Turismo, Sandro Pappalardo. "In Sicilia ci sono 308 teatri - ha spiegato il governatore -, 197 sono di proprietà pubblica (Enti locali, Regione, Stato), 111 appartengono a privati in forma singola o associata".

La Regione ha effettuato una "ricognizione senza precedenti" sulla quantità di sale teatrali aperte al pubblico o chiuse per esigenze strutturali. Un monitoraggio che ha riguardato i teatri minori e dal quale è emerso che "molte di queste sale - ha spiegato Musumeci - non possono essere aperte al pubblico perché non a norma di legge, perché con carenze strutturali, perché mancano impianti tecncologici, la torre scenica, l'uscita di sicurezza, il materiale non infiammabile".

Il bando predisposto dalla Regione interverrà a favore sia delle strutture pubbliche che di quelle private. Per le prime è consentito un intervento da parte di Palazzo d'Orleans pari al 100 per cento del costo del progetto per un massimo di 300 mila euro. Per i teatri privati, invece, è permesso un concorso della Regione nella misura dell'80 per cento sempre per un tetto massimo di 300 mila euro, la restante parte toccherà ai proprietari. "Per interventi di ristrutturazione e adeguamento abbiamo previsto un minino di 100 mila euro - ha concluso Musumeci -. Se si tratta di innovazione negli impianti tecnologici, invece, l'intervento minino è di 40 mila euro. I fondi sono stati approntati dalla Presidenza, ex articolo 38, con un bando predisposto dal dipartimento dei Beni culturali.