Nuove risorse per i dipendenti della Regione, Musumeci: "Impegno mantenuto"

Più soldi per i dipendenti della Regione. La Giunta ha approvato la delibera con la quale sono state integrate le risorse economiche per il pagamento del salario accessorio del personale del comparto non dirigenziale, del Fondo della dirigenza e delle vacanze contrattuali.

"Il mio governo ha mantenuto l’impegno preso - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - dimostrando ancora una volta, concretamente, la piena volontà di giungere a una positiva e condivisa soluzione".

Come avevo già ribadito durante i numerosi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali – aggiunge l’assessore alla Funzione pubblica Bernardette Grasso – è obiettivo del governo migliorare ed efficientare l’organizzazione della macchina amministrativa. Inoltre, ho già incontrato i vertici dell’Aran Sicilia per dare le nuove direttive e far sì che si proceda speditamente a completare sia la riclassificazione che il rinnovo del contratto della dirigenza".