Torna il sereno tra Sgarbi e Musumeci: "Il 4 aprile mi dimetto, sarò consulente"

Dal 4 aprile il critico d'arte Vittorio Sgarbi non sarà più assessore regionale ai Beni culturali. A ufficializzare la data è lo stesso Sgarbi. Si mette così fine a un'esperienza in Giunta "tormentata", fatta di polemiche con esponenti dell'opposizione - primi fra tutti i pentastellati che hanno presentato una mozione di sfiducia - ma anche con lo stesso governatore, passando per accesi scontri con il pm Di Matteo prima e la figlia di Gino Strada, Cecilia, dopo.

"Il 3 aprile, intorno alle 12,30 - ha spiegato Sgarbi - incontrerò il presidente a Palazzo d'Orleans per valutare le occasioni future. Il 4 presenterò la grande mostra delle opere dei depositi del Museo Abatellis allo Steri, insieme al rettore Fabrizio Micari. Dopo questa cerimonia chiuderò la mia attività di assessore".

Sul fronte dei rapporti con Musumeci, però, oggi Sgarbi inverte la rotta e i toni diventano più pacati. Si è passati dal "potrebbe andare via prima di me" e dal "Musumeci è un gran maleducato" dei giorni scorsi a una nuova intesa. "Lo ringrazio - ha detto Sgarbi - per avere trovato la strada di una consensuale risoluzione della mia esperienza di assessore. Il malinteso era nato per il mancato incontro con il promotore della ricostruzione del Tempio G di Selinunte. Lo ringrazio soprattutto per avere ribadito la sua stima e la considerazione per il mio lavoro, valutando con molta convinzione l'opportunità di un mio ruolo di consulente per le attività culturali".

Al posto del critico d'arte è destinato a sedere l'archeologo Sebastiano Tusa, sovrintendente del Mare. C'e' il via libera del capo dell'esecutivo e anche quello di Forza Italia.