Regione, M5S: "Disabili ancora in attesa degli assegni di cura, ritardi burocratici inaccettabili"

“Assegni di cura per i disabili ancora un miraggio. E non solo per quest’anno, ma anche per l’ultimo trimestre del 2017. Cosa che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, costrette ad anticipare cifre anche consistenti per accudire i propri familiari. Tutto questo è inaccettabile, visto che i soldi ci sono e che il mancato pagamento è imputabile solo alle lungaggini burocratiche e alla lentezza degli uffici. Bisogna spingere sull’acceleratore. Ma bisogna farlo subito. Queste persone non possono più aspettare”. Ad affermarlo è il deputato del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua, componente della commissione Salute.

“Questo governo - dice il deputato - sembra sempre più malato di annuncite. Musumeci è stato lestissimo a gridare ai 4 venti dello sbocco delle somme a favore dei disabili. Ci farebbe piacere che la stessa velocità il governo la facesse vedere anche nell’attuazione di quello che annuncia con enfasi”.

“Per troppo tempo – afferma il deputato Giancarlo Cancelleri – I disabili sono stati presi in giro nel passato. Ora, giustamente, sono più che stanchi e non li si può liquidare con scuse banali come la burocrazia o la lentezza degli uffici. Intervenga Musumeci, lasci perdere i video messaggi alla sua squinternata maggioranza e dia un ultimatum a chi si occupa della questione. Nessuno si permetta il lusso di dormire su questa vicenda. Ci sono famiglie con non riescono più ad andare avanti”.