Regione proroga bando per riqualificazione urbana dei Comuni, Aricò: "Plauso all'assessore"

"La Regione ha prorogato di un mese la scadenza del bando relativo alla riqualificazione urbana dei Comuni siciliani sotto i 15 mila abitanti. Per la presentazione delle istanze ci sarà ora tempo fino al 16 ottobre". Lo rende noto Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima. "Un plauso - aggiunge - va all'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, che ha tempestivamente accolto la mia richiesta di proroga e, soprattutto, nel giro di pochi mesi ha già dato notevole impulso alla spesa dei fondi europei".

"In considerazione delle numerose istanze pervenute dai Comuni e considerando che il periodo feriale di agosto ha rallentato le procedure di presentazione dei progetti, la proroga consentirà una più ampia adesione al bando. Tra gli interventi finanziabili - conclude Aricò - figurano quelli per tutelare l'ambiente e i beni culturali, realizzare infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, risanare i centri storici e prevenire il rischio idrogeologico".