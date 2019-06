Nominati soprintendenti e direttori dei musei, al Salinas arriva Caterina Greco

Dopo i parchi archeologici tocca ai musei. La Regione prosegue nel rinnovo degli incarichi nel settore dei beni culturali e il dirigente generale del dipartimento, Sergio Alessandro, d'intesa con il presidente Musumeci, ha proceduto alla nomina dei nuovi soprintendenti e direttori dei musei nell'Isola. Molte le novità, con alcune conferme e nuovi nomi. Al Museo Salinas di Palermo arriva l'archeologa Caterina Greco, che ha diretto fino a oggi il Centro regionale per il catalogo.

La Soprintendenza di Ragusa verrà diretta dall'architetto Giorgio Battaglia, già dirigente della sezione per i Beni paesaggistici e demoetnoantropologici negli stessi uffici; termina l'interim di Salvatore Gueli a Caltanissetta dove viene nominata soprintendente Daniela Vullo, architetto, già dirigente della sezione per i Beni architettonici e storico-artistici; a Messina, il nuovo soprintendente è l'architetto Mirella Vinci, attuale responsabile della sezione per i Beni architettonici e storico-artistici; l'architetto Nicola Neri va a dirigere la Soprintendenza di Enna, dopo la sua esperienza alla sezione per i Beni architettonici e storico-artistici a Catania; l'architetto Giovanna Susan, dalla Villa del Casale di Piazza Armerina, passa a dirigere la Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa; al Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani va l'architetto Roberto Garufi, proveniente dall'assessorato al Turismo, mentre l'architetto Orazio Micali passa dalla Soprintendenza alla direzione del Museo di Messina. Sono stati confermati i direttori delle Biblioteche regionali: Carlo Pastena a Palermo, Carmelo Di Stefano a Catania.

"Un nuovo assetto - dice il governatore Nello Musumeci - anche per dare risposte ai cittadini che ci chiedono trasparenza, efficienza e snellimento delle procedure burocratiche. Il cambiamento è un dovere verso i siciliani e l'indirizzo politico del mio governo è che soprintendenze e musei devono aprirsi sempre più ai cittadini ed essere al servizio della gente. Anche questo ricambio si rende necessario e utile, per un avvicendamento che certamente metterà in luce le potenzialità e l'esperienza di eccellenti dirigenti che hanno dimostrato in questi anni grande senso del dovere e professionalità in seconda linea. Nel contempo, i dirigenti apicali che hanno fatto bene potranno trasferire esperienze e prassi positive ad altre strutture. Imprimere una svolta al sistema dei Beni culturali è un impegno che intendo portare avanti in prima persona, sia da presidente della Regione che da assessore ad interim. Con le nomine dei direttori dei Parchi archeologici, e oggi dei nuovi soprintendenti e dei direttori dei Musei, prende corpo la nuova governance, che passerà sempre più per riunioni collegiali e periodiche con i vertici dei nostri istituti. Un contatto operativo e costante necessario per monitorare nel tempo e continuare il percorso già intrapreso al servizio della comunità siciliana e di quanti visitano la nostra Isola".