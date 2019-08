Venti milioni per mettere in sicurezza fiumi e torrenti: 7 interventi nel Palermitano

"Per il secondo anno consecutivo (e non era mai accaduto nel passato) in Sicilia stiamo operando una capillare e preventiva sistemazione idraulica dei corsi d'acqua che, con l'arrivo delle piogge, rischiano di esondare provocando, così come troppo spesso è accaduto in passato, disastri e vittime". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Nello Musumeci. E' stata infatti approvata la rimodulazione delle risorse del "Patto per il Sud - Fondo di Sviluppo e coesione", elaborata dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico - di cui è commissario - diretto da Maurizio Croce. Oltre venti milioni di euro sono stati destinati al Dipartimento regionale tecnico per intervenire su fiumi e torrenti.

Sessantaquattro gli interventi previsti nelle nove province dell’Isola (sette in provincia di Palermo) che consisteranno principalmente - d’intesa con l’Autorità di bacino, istituita lo scorso anno dopo un trentennio di attesa - "nell'asportazione dei detriti accumulatisi negli alvei".

"Considero questa manovra - sottolinea il governatore siciliano - un doveroso atto di responsabilità. E’ stato privilegiato un aspetto, quello della sistemazione dei fiumi, finora sempre sottovalutato ma, proprio per questo, pagato puntualmente e a caro prezzo di vite umane. E poi abbiamo mantenuto gli impegni assunti, compiendo un ulteriore sforzo per tutelare il nostro territorio e innalzare dovunque il livello della sicurezza per l’incolumità dei cittadini".

Lo scorso novembre il maltempo aveva piegato la Sicliia e la provincia di Palermo aveva pagato un prezzo altissimo. Basti pensare alle nove vittime di Casteldaccia, morte in una villa in contrada Cavallaro a causa dell'esondazione del fiume Milicia.

L’elenco delle opere finanziate nel Palermitano

Cefala Diana (Torrente Favarotta, dal depuratore fino alla strada comunale Piano dei Greci), 195 mila euro; Ciminna (Fiume San Leonardo nelle contrade Manche e Pirrone a cavallo della strada comunale Cannatello), 195 mila euro; Petralia Soprana (Fiume Salso nella frazione San Giovanni), 195 mila euro; Misilmeri (Fiume Eleuterio in contrada Rigano), 260 mila euro; Ficarazzi (Fiume Eleuterio, dal cimitero fino al ponte sulla strada statale 113), 260 mila euro; Bagheria (Fiume Eleuterio in contrada Pelligra), 195 mila euro; Palermo (Canale Mortillaro sotto la via Amorelli, tra le vie Vanvitelli e Salerno), 1,2 milioni di euro.

Gli altri interventi

Provincia di Agrigento

Canicattì (Fiume Naro in corrispondenza con il vallone Carnara fino alla foce), 500 mila euro; Aragona (Valloni Aragona-Coda di volpe e Occhiobianco in corrispondenza della confluenza con il torrente Cantarella), 200 mila euro; Burgio, due interventi (eliminazione del pericolo di occlusione del Torrente Tina e riparazione dei danni alluvionali nel Torrente Garella), 225 mila euro; Cammarata, due interventi (Valloni Passo del barbiere e Congeria e manutenzione di un tratto del Vallone Scrudato), 525 mila euro; Sciacca (manutenzione corso d’acqua in località San Giorgio), 380 mila euro; Licata, tre interventi (Torrenti della Palma, La Manca Safarella, Vallone Follina, Canale Mollarella ed affluenti, Canale Fiumevecchio, ostruzione della foce del Fiume Salso), un milione di euro.

Provincia di Caltanissetta

Caltanissetta (sistemazione idraulica Torrente Niscima, dall’immissione con il Vallone Niscima alla strada provinciale 79), 2,9 milioni di euro; Gela (Torrente Gattano), 576 mila euro.

Provincia di Catania

Catania, tre interventi (Torrente Benanti, Fiume Gornalunga e Fiume Dittaino), 650 mila euro; Paternò (Vallone Sferro), 150 mila euro; Ramacca, quattro interventi (Vallone Mendola, Vallone della signora, Vallone Casitti e Fiume Gornalunga), 560 mila euro; Acireale, due interventi (Torrente Pozzillo e Torrente Platani), 250 mila euro; Riposto, quattro interventi (Torrente Babbo, Torrente Malorato, Torrente Pricoco e Torrente Macchia), 500 mila euro; Mascali, due interventi (Torrente Salto del corvo e Torrente Macchia), 230 mila euro.

Provincia di Messina

Villafranca Tirrena (Torrente Calvaruso compreso tra la ferrovia e il viadotto autostradale), 190 mila euro; Caronia (Torrente Caronia e affluenti Mandarano 1 e 2 in località case Giordano), 217 mila euro; Condrò (Torrente Muto antistante la contrada Messinese), 250 mila euro; Patti (Torrente Cedro, nel tratto dalla foce fino a monte della strada statale 113 Palermo-Messina), 206 mila euro; Reitano (Torrente Santo Stefano, in località Villa Margi), 230 mila euro; Ficarra (Torrente Scino confluenza torrente Naso), 160 mila euro; Militello Rosmarino (Torrente Rosmarino mediante la realizzazione di una scogliera in massi naturali in corrispondenza dell’acquedotto comunale), 250 mila euro; Alì Terme (Torrente Alì, subito a monte degli attraversamenti stradale e ferroviario), 150 mila euro; Itala (Torrente Itala, subito a monte degli attraversamenti stradale e ferroviario), 200 mila euro; Scaletta Zanclea (Torrente Divieto e rimozione della scogliera posta in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario), 150 mila euro; Capo d’Orlando (Torrente Piscittina in corrispondenza dell’area industriale), 250 mila euro; Pace del Mela (Torrente Muto in corrispondenza dell’ex Asi), 200 mila euro; Messina (Vallone Barrile in località San Licandro alto), 150 mila euro.

Provincia di Enna

Enna, due interventi (Torrente Calderai e Torrente Torcicoda tra le vie Moro e Longi), 870 mila euro; Assoro (Fiume Dittaino in contrada Milocca Giardinello), 300 mila euro; Regalbuto e Centuripe (Fiume Salso), 720 mila euro.

Provincia di Ragusa

Modica e Scicli (Torrente Modica-Scicli, nel tratto compreso tra la periferia nord di Scicli e quella sud di Modica), 263 mila euro; Giarratana (Torrenti Liequa Cuccovio Tiracavalli e affluenti del Fiume Irminio), 265 mila euro.

Provincia di Siracusa

Noto (Fiume Asinaro dalla foce fino al ponte ferroviario in contrada Molino per 8,3 chilometri, della Saia Randeci nel tratto a monte della confluenza con il Fiume Tellaro fino al ponte sulla strada provinciale 20 per circa 9 chilometri e ripristino argini crollati del Fiume Anapo in contrada Fusco del Comune di Sortino, lato valle alla strada provinciale 54), 2,5 milioni di euro.

Provincia di Trapani

Partanna (due tratti Fiume Belice siti a monte del ponte sulla strada provinciale Partanna-Santa Margherita Belice e a valle della struttura termale “Terme Acqua Pia”), 410 mila euro; Trapani (Torrente Verderame in contrada Salinagrande), 219 mila euro; Paceco (Torrente Baiata), 280 mila euro; Mazara del Vallo (Fiume Màzaro a monte del depuratore comunale), 230 mila euro; Castellammare del Golfo (Fiumefreddo in contrada Mangiaferro), 210 mila euro; Calatafimi (Fiumefreddo in contrada Lampasciuti), 200 mila euro.