Regione, Danilo Lo Giudice aderisce all'Udc: "Si rafforza il gruppo parlamentare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, il parlamentare regionale On. Danilo Lo Giudice, iscritto al gruppo misto, ha comunicato il suo passaggio ufficiale all' Udc. Il suo passaggio al gruppo guidato dalla capogruppo On. Eleonora Lo Curto è stato ufficializzato alla presenza del coordinatore politico regionale del Partito On. Decio Terrana, dell' Assessore Reginale alle Attività Produttive On. Mimmo Turano, del gruppo parlamentare e dei sindaco della città Metropolitana di Messina On. Cateno De Luca.

L'assessore On. Mimmo Turano ha evidenziato l' ottimo risultato del partito nelle passate elezioni regionali e ringraziato il giovane deputato On. Danilo Lo Giudice per la scelta politica in continuità con l' accordo elettorale stretto con il movimento politico "Sicilia Vera". Decio Terrana ha portato i saluti del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa ed ha evidenziato le doti amministrative e politiche dell' On. Danilo Lo Giudice.

"Oggi con l' adesione dell' On. Lo Giudice si rafforza l' Udc, un giovane - ha detto Terrana - impegnato in politica con impegno, competenza e serietà, siamo felici del suo ingresso nel gruppo dell' Udc che vede oggi anche tanti amministratori avvicinarsi al nostro partito, presto organizzeremo un incontro con 100 giovani provenienti da tutta la Sicilia per evidenziare il volto giovane e impegnato della politica, l'Udc è un partito impegnato quotidianamente sul territorio e sostiene con lealtà la politica riformatrice del presidente Musumeci."

La capogruppo l'On. Eleonora Lo Curto nel ringraziare l'On. Lo Giudice per l' adesione ha evidenziato l' impegno parlamentare dell' Udc e i valori del popolarismo sturziano che devono contraddistinguere il partito. L'On. Danilo Lo Giudice ha ringraziato tutti presenti e manifestato l' impegno a sostegno delle politiche del partito, ha ringraziato i componenti del gruppo misto e manifestato l' impegno a sostegno del territorio messinese. "Occorre avere una particolare attenzione nei confronti degli amministratori locali - ha detto Lo Giudice - e delle piccole comunità che costituiscono i reali punti di riferimento sul territorio, un grazie anche all' On. De Luca al quale mi lega una profonda amicizia e un consolidato percorso politico a sostegno del nostro territorio".

Il sindaco di Messina On Cateno De Luca, visibilmente commosso per l' evento, ha sottolineato il leale rapporto politico con il segretario nazionale del partito dell' Udc On. Lorenzo Cesa e l' impegno a sostegno dello sviluppo del territorio, una sfida che deve coinvolgere tutti. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dell' On. Giovanni Bulla e dall' On. Vincenzo Figuccia. "Con l' adesione di Danilo Lo Giudice - ha dichiarato l' On. Vincenzo Figuccia - si dà continuità al progetto voluto da Lorenzo Cesa che ci vede tutti ripartire dal pensiero sturziano, oggi occorre valorizzare il ruolo e il protagonismo delle autonomie locali, l' Udc vuole investire sulla formazione e sul volto giovane della politica, Danilo ne è un valido esempio, tra le prossime iniziative ci sarà un percorso di formazione politica che si svolgerà in tutte le province siciliane."