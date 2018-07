"Bando agriturismo", la Regione stanzia 25 milioni e un contributo del 45% a fondo perduto

"Vogliamo dare un’ulteriore boccata d'ossigeno al comparto turistico dell'agricoltura siciliana in crescita negli ultimi anni e incoraggiare i giovani a tornare nelle campagne e a mettere a profitto la loro creatività". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commenta la pubblicazione del "bando agriturismo", che prevede un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro e un contributo del 45% a fondo perduto per realizzare e migliorare agriturismi, strutture per attività ricreative, sportive, culturali, ristorazione, fattorie didattiche per attività rieducative e terapeutiche e vendita dei prodotti aziendali, compresa l’attivazione di servizi di e-commerce.

Proprio per la molteplicità degli interventi consentiti, si tratta di una delle misure più attese del Programma di sviluppo rurale. Le domande potranno essere presentate online dal 20 settembre al 20 dicembre 2018. "L'agriturismo - sottolinea Musumeci - piace se è vario, originale, rispettoso del contesto ambientale e culturale. Per questo ho disposto che nei prossimi giorni il personale della Regione vada in giro nelle aziende agrituristiche per accertare casi di abusivismo e di bassa qualità dei servizi. La ricreazione è finita anche per gli speculatoriW.

Continua quindi a ritmo serrato l’attuazione del Programma di sviluppo rurale, dopo la recente pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ammissibili a valere sulla misura 6.4.a, per agriturismi, strutture ricettive e attività extra-agricole, che destinava già 25 milioni di euro e un contributo del 75% a fondo perduto, per un importo complessivo di 200 mila euro.

"L’importanza fondamentale del bando - conclude l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera - risiede nella diversificazione dell’attività agricola, che da un lato accresce la redditività e la dimensione economica delle nostre imprese e dall’altro, mediante la promozione dell’agriturismo, preserva e promuove il patrimonio edile rurale".