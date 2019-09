"Organizzate spettacoli sulle Foibe", la direttiva dell'assessore Messina ai teatri

Il responsabile regionale del Turismo Manlio Messina (Fratelli d'Italia) esorta enti e fondazioni, nell'ambito della programmazione culturale in vista della Giornata del Ricordo fissata per il 10 febbraio, "a ricordare i martiri delle Foibe anche in Sicilia"