Reddito di maternità, a Caccamo raccolta firme per la proposta di legge

"Pensiamo che sia giusto chiamare i cittadini della provincia a partecipare a questa proposta di legge che sarà epocale, farà da volano per l'incremento delle nascite e permetterà alle donne se scegliere di lavorare o dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla crescita dei figli", dice Carmelo Catalano, coordinatore Pdf per la Sicilia Occidentale.

"Vogliamo toccare più piazze possibili nella provincia di Palermo perché tutte le famiglie possano essere coinvolte in questa scelta, vogliamo che la proposta raccolga il maggior numero di firme possibile e sparse in tutto il territorio, per dimostrare la vera forza delle famiglie che sono le cellule base di quel tessuto sano del nostro paese, per questo saremo domenica 3 a Caccamo - continua Catalano - raccoglieremo le firme anche per la presentazione della nostra lista di candidati alle elezioni europee, dal momento che nessuno sembra più pensare alle famiglie ed ai valori non negoziabili pensiamo sia venuto il momento di mandare in europa madri e padri di famiglia che possano portare le tematiche della difesa della vita, della famiglia e dei valori". L'appuntamento sarà dunque per domenica 3 febbraio a Caccamo, a partire dalle 9, in via Papa Giovanni XXIII. Per firmare sarà necessario avere con se il documento di identità.