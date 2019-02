Reddito di Cittadinanza, Susinno: "Sussidi 'a scrocco' non interessano Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il riscontro dei dati sui cambi di residenza e sulle variazioni dello stato di famiglia in città è molto lontano dalla realtà di cui si è detto in questi giorni". Lo dice Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune, che aggiunge: "A fine gennaio ho presentato un'interrogazione al sindaco per conoscere lo stato dei movimenti migratori anagrafici a Palermo, e dalla tempestiva risposta risulta addirittura un decremento dei movimenti per il mese di gennaio di quest'anno. 'Scroccare il reddito di cittadinanza', come è stato messo nero su bianco di recente, non è una fattispecie che interessa Palermo. I nuclei familiari che si sono spostati o che hanno dato vita ad altri nuclei in città sono passati da 1074 di gennaio 2018 a 1032 - dati di gennaio 2019".