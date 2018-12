Riduzione degli spazzini nella settima circoscrizione? D'Asta: "Decisione assurda della Rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La rap avrebbe deciso di togliere 30 operatori ecologici dalle strade della settima circoscrizione. Se la decisione fosse confermata sarebbe molto grave. La città è sporca e non si può più vivere nel degrado assoluto e in condizioni igienico sanitarie precarie. Già riceviamo molte segnalazioni dal cittadino, perchè il lavoro non è svolto nel migliore dei modi. Adesso invece tolgono pure quei pochi che hanno voglia di lavorare. Il cittadino paga le tasse e non può subire sempre queste umiliazioni. Mi batterò affinchè questa scelta venga revocata.