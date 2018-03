Rap, Randazzo (M5S): "La situazione dell'autoparco di Brancaccio resta critica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Resta critica la situazione dell'autoparco Rap di Brancaccio". La denuncia arriva da Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S, che ha effettuato un sopralluogo presso i locali di via Ingham "per verificare le condizioni a seguito del blitz dei carabinieri e dopo le segnalazioni delle infiltrazioni di acqua e allagamenti in alcuni uffici posti all’interno di un capannone".

"Pur avendo constatato che le condizioni dell’autoparco restano critiche - afferma Randazzo al termine dell’ispezione - abbiamo ottenuto comunque dalla Rap un impegno per trasferire i dipendenti in una struttura di piazzetta Cairoli, dove sono state individuate delle postazioni disponibili e in altre strutture idonee a garantire la salvaguardia e tutela del personale. Nei prossimi giorni chiederemo un nuovo incontro con i vertici Rap per sapere quali decisioni sono state prese".