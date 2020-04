Randazzo M5S: "Rap interrompa procedure di trattamento integrazione salariale-cassa integrazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri mattina il Direttore Generale della Rap Dott. Li Causi ha partecipato alla seduta in IV COMMISSIONE CONSILIARE “Servizi Ecologici- Igiene e Sanitá”. Nel corso dell’incontro abbiamo discusso del Trattamento di integrazione salariale (cassa integrazione) ed e’ emerso che la Rap ha gia’ attivato le procedure per circa 60 lavoratori di cui molti provenienti dal settore manutenzione strade e marciapiedi. Considerato la carenza cronica di personale (con la richiesta di nuovo personale da reset) della società chiediamo alla Rap di interrompere le procedure avviate e quelle in fase di avvio anche considerato che a maggio con l’avvio della fase 2 alcune restrizioni potrebbero cessare e avviarsi un progressivo ripristino di tutte le attività della partecipata.