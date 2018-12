Randazzo (5 Stelle): "Orlando boccia Orlando, annuncia la commissione per verificare se stesso..."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il Sindaco Orlando ha annunciato la nomina di una Commissione per la verifica della funzionalità delle aziende partecipate e la prima azienda di cui dovrà occuparsi da subito sarà la Rap su disposizione dello stesso Sindaco: praticamente una commissione per analizzare il fallimento di se stesso e la bocciatura di un amministratore, Norata, nominato dallo stesso Orlando su indicazione del PD”. Lo afferma Antonino Randazzo, consigliere comunale di Palermo del MoVimento 5 Stelle.

“Per il proprio lavoro - continua Randazzo - la Commissione potrà eventualmente avvalersi della collaborazione di un membro esperto in organizzazione di servizi pubblici, con eventuali costi a carico delle aziende esaminate di volta in volta. Avete capito bene, la Rap e l’Amat sono in crisi economica finanziaria e il Sindaco anziché procedere a dimettersi aggraverà di ulteriori costi le aziende partecipate. Come saranno scelti inoltre questi esperti che dovranno salvare Orlando dal suo stesso disastro? Con un avviso pubblico che terrà conto di competenza ed esperienza specifica? Saranno dei tecnici imparziali? Il Sindaco prenda atto del proprio fallimento e faccia ai palermitani un vero regalo di Natale: rassegni le dimissioni”.