Randagismo, istituita commissione speciale: "Troppi cani vaganti, sì alla sterilizzazione"

E’ stata istituita all’Ars una commissione parlamentare speciale di indagine sul fenomeno del randagismo in Sicilia, al fine di tutelare i diritti degli animali e la pubblica incolumità. L’assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno presentato da Giuseppe Milazzo, deputato di Forza Italia.

L’idea era stata lanciata dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, subito dopo i gravi fatti avvenuti a Sciacca, dove oltre 40 cani sono morti per avvelenamento. “La commissione speciale servirà non solo per far luce sui fatti di Sciacca, ma per studiare il fenomeno del randagismo, diventato ormai un’emergenza regionale – ha detto Miccichè –. Sono necessarie misure per contenere il numero dei cani vaganti e detenuti nei canili, attraverso un lavoro sistematico dei settori di riferimento e un’adeguata campagna di sterilizzazione – sottolinea -. Un organismo che ha l’obiettivo di fare chiarezza a livello legislativo e dare piena attuazione alle leggi di riferimento, in collaborazione con le principali associazioni animaliste dei territori”, conclude.