Parte il Ramadan, messaggio di Orlando: "Buona preghiera ai musulmani di Palermo"

Il sindaco Leoluca Orlando, in occasione dell'inizio del mese di Ramadan, ha rivolto "a tutti i musulmani e in particolare ai cittadini musulmani di Palermo l'auspicio di un intenso mese di preghiera e di purificazione". Il sindaco in una nota ha sottolineato anche "l'importanza della riapertura alla fruibilità e al culto della Moschea che era stata momentaneamente chiusa a seguito di un incidente".

Fino al 15 giugno, con il tradizionale Eid al-fitr, la festa per la fine del Ramadan, i fedeli, dall’alba al tramonto, festeggiano l’annunciazione del Corano a Maometto attraverso preghiere e pratiche di digiuno e astinenza.