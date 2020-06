L'ennesimo raid alla scuola Falcone, Lagalla: "Non accettiamo la vittoria della violenza"

"Non possiamo accettare la vittoria della prevaricazione, della violenza e dell'ignoranza, sulla speranza di futuro dei nostri giovani. Purtroppo, continuano a susseguirsi, durante queste faticose settimane di chiusura forzata delle scuole, episodi di vandalismo a danno di numerosi istituti del nostro territorio, fra i quali la scuola Pertini, più volte danneggiata e adesso, nuovamente, la scuola Falcone, allo Zen". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Roberto Lagalla.

"Violare la funzione dell'istituzione scolastica significa colpire la speranza di futuro delle nuove generazioni - aggiunge Lagalla- si tratta di un tema assolutamente cruciale per la nostra comunità che non può essere minimizzato o trascurato. Il governo Musumeci, oggi più che mai, sente il dovere di dichiararsi a fianco dei dirigenti scolastici e degli enti locali, confermando grande attenzione e rinnovando l'impegno a concorrere per un rapido recupero dei danni subiti dalle scuole".