Più Europa: "Equità generazionale e sviluppo sostenibile siano inseriti nella Costituzione"

Continua nelle piazze siciliane il percorso di Più Europa. Oggi a piazza Magliocco a Palermo, e nelle prossime settimane in altre città della Sicilia, parte la raccolta di firme per la proposta di legge “Figli Costituenti” che mira a inserire in Costituzione il principio dell’equità generazionale, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale di ogni provvedimento legislativo da adottare e attuare.

A lanciare e sostenere l’iniziativa, voluta fortemente dal coordinatore cittadino Leonardo Canto, sono i consiglieri comunali Cesare Mattaliano e Giulio Cusumano che coadiuvano i militanti nella raccolta e certificazione delle firme. "Mentre altri in Italia parlano sostenendo tutto il contrario di tutto e con alleanze discutibili, noi continuiamo per strada il nostro percorso con le idee chiare a sostegno dei giovani e dell’ambiente” - dichiara Fabrizio Ferrandelli della segreteria nazionale di più Europa e anch'esso presente nella sua città a fianco degli iscritti e volontari.