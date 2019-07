Raccolte firme contro Orlando, il laboratorio politico #palermomeritadipiu aderisce all'iniziativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I disastri della nostra città sono talmente evidenti che dovremmo assistere ad una manifestazione al giorno, con i consiglieri comunali in testa; e invece niente. Solo qualche frecciata ogni tanto e poi silenzio. In questo senso merita invece adesione l'annunciata raccolta firme da parte della Lega, per chiedere le dimissioni del sindaco di Palermo. Il nostro laboratorio politico metterà a disposizione i suoi +point, sparsi in tutta la città. Non mangeremo e non dormiremo fino a quando non avremo raccolto almeno diecimila firme contro Leoluca Orlando".

Avvocato Gianfranco Scandurra, #palermomeritadipiu