"Flop della differenziata frutto della cattiva gestione Orlando", esposto M5S alla Corte dei Conti

Nuovo capitolo dello scontro tra il Movimento Cinque Stelle e l'amministrazione cittadina guidata da Leoluca Orlando. Il tema è ancora uan volta lo smaltimento dei rifiuti: i pentastellati hanno presentato un "esposto denuncia per i danni erariali causati dalla cattiva gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e dal mancato raggiungimento da parte del Comune di Palermo degli obiettivi previsti in materia di raccolta differenziata nel periodo 2014-2'018".

Il documento è stato firmato dal deputato nazionale Adriano Varrica, dal consigliere comunale Antonino Randazzo, e dal deputato regionale Giampiero Trizzino. Adesso la parola spetta alla Corte dei Conti.

"Dal primo esposto presentato oltre 3 anni fa e che ha portato la Corte dei conti ha coinvolgere il Comune in un procedimento, praticamente non è cambiato nulla - denunciano Varrica e Randazzo - Sono trascorsi anni tra promesse e rinvii, ma a oggi Palermo Differenzia 2 é a un terzo degli step territoriali (che dovevano concludersi a metá 2016), non esiste alcun centro comunale di raccolta e non sono stati istituiti gli ispettori ambientali. Insomma, tutti gli impegni presi dal Comune di Palermo nel 2013, sulla base dei quali sono giunte le risorse finanziarie per Palermo Differenzia 2, restano lettera morta. E i risultati sono chiari: Palermo é sotto il 10% in termini di raccolta differenziata. Siamo ben oltre gli intoppi o i ritardi legati a contingenze. Negli accadimenti descritti si intravede una violazione dei doveri e degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia da parte del sindaco del Comune di Palermo, degli assessori competenti e del dirigente di settore pro tempore. Dai fatti denunciati emerge chiaramente che gli amministratori competenti non hanno adempiuto in modo diligente agli specifici obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, avendo in particolare omesso e/o ritardato di adottare le opportune iniziative, amministrative, propulsive e di controllo, necessarie a garantire una corretta ed efficiente gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti in tale settore".