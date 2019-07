Quinta circoscrizione, mozione approvata: "La sede sarà dotata di un defibrillatore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Considerato che il Consiglio della Quinta circoscrizione intende soddisfare le esigenze e le necessità dei cittadini e dei propri impiegati sotto ogni profilo e quindi anche quello medico-sanitario della sicurezza del lavoro nei luoghi pubblici; Considerato che la prevenzione può aiutare ad impedire gravi conseguenze; Considerato che la tutela della salute della persona è un obiettivo prioritario rispetto a qualsiasi altro; Considerato che l’uso del defibrillatore contribuisce in una percentuale considerevole alla salvezza di una vita; Ritenuto che essere in possesso del defibrillatore può, in caso di malori cardiaci, avere il merito di salvare vite umane; Il Consiglio impegna il Sindaco, l’Amministrazione Comunale affinchè venga prevista nella previsione di bilancio la fornitura di un defibrillatore nella sede della Circoscrizione. Si richiede altresì lo svolgimento di un corso BLSD di preparazione all’utilizzo del defibrillatore da sottoporre ai consiglieri di Circoscrizione e al personale dipendente. Cons Umberto Lo Sardo