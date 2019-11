Zisa, ripristinato il marciapiede all'ingresso della scuola Di Castro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il consigliere della Quinta Circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che dopo tante segnalazioni accompagnate da foto e vari solleciti finalmente è stato ripristinato il marciapiede davanti all'ingresso della scuola elementare Scipione Di Castro. Quando si dice che ci sono voluti tanti anni non si usano parole a caso, basta chiedere ai residenti e la risposta sarà sempre la stessa: i marciapiedi non venivano ripristinati da 30 anni e a dire la verità questa è una delle tante battaglie portate avanti da chi si è occupato dei problemi che affliggono il quartiere Zisa.

Nella scuola in questione - dichiara il consigliere Enzo Cavaliere - molto spesso per diverse iniziative organizzate dal dirigente scolastico vengono invitate autorità locali come assessori comunali e sindaco. Forse non avranno notato mai nulla a causa dei numerosi rifiuti ingombranti che giornalmente vengono abbandonati sul posto.

