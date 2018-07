Illuminazione assente e discariche a gogò, Chinnici: "Zona Stazione abbandonata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il quartiere Oreto e la zona della Stazione centrale sono in stato di abbandono. Da più di un mese ormai manca del tutto l'illuminazione pubblica, con grave rischio per la sicurezza dei​​ residenti soprattutto nelle ore serali.​ ​Le discariche abusive sono numerose nel quartiere ma anche in tutto il territorio cittadino ed occorre intervenire anche su più fronti. Serve l’installazione di telecamere di sicurezza contro le discariche abusive poiché la situazione è allarmante. Solleciterò l'amministrazione comunale affiché intervenga per il ripristino del decoro pubblico strutturando​ ​un piano operativo che coinvolga i più soggetti preposti e che miri alla tutela del decoro pubblic​​o".​​

Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Dario Chinnici, che annuncia "al più presto un incontro con il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese chiedere interventi sulla sicurezza nel quartiere Oreto-Stazione e in altre zone da cui mi giungono numerose segnalazioni".

"L'istituzione da parte del comando di Polizia Mucipale di un numero telefonico apposito per segnalare il conferimento illecito di rifiuti - prosegue Chinnici - è uno strumento aggiuntivo verso quei cittadini virtuosi che chiedono e si adoperano per una città più vivibile e più civile. E' ora di dire basta alla sopraffazione di persone scorrette che fanno uso e consumo proprio del territorio".