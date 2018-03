Italcementi, quando la politica difende il diritto al lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In riferimento a quanto appreso oggi, con il rinnovo della Concessione della cava di pian dell'Aia, di vitale importanza per quanto riguarda il proseguimento della attività di produzione del cemento, da parte della Italcementi posso affermare che il Governo Regionale di Centro Destra da me sostenuto in Campagna Elettorale si è dimostrato sensibile a questa ennesima emergenza lavorativa in Sicilia salvaguardando 250 famiglie che possono tirare un sospiro di sollievo.

Questa è la dimostrazione che la Buona Politica esiste e che sicuramente verranno risolti i tanti problemi che attanagliano la nostra Regione. Gli sportellisti, i lavoratori della formazione, gli ex Coinres e i lavoratori dell'Opera Pia, nonché il disagio giovanile, all'affannosa ricerca di un lavoro, nonché tutte le altre emergenze che ci sono, ereditate dalla precedente gestione Crocetta. Boston salvaguardare il lavoro e creare Economia e sviluppo. Dispiace solo che il Presidente Musumeci doveva essere coinvolto in pra persona in questa Campagna Ellettorale Nazionale, suo territori, dai Candidati, per ribadire alla gente, che in Sicilia il Centro Destra di vuole occupare dei problemi, che ci sono a che questo Governo di impegnerà a mantenere gli impegni con il territorio.