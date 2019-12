Palermo bocciata per qualità della vita, l'Ugl: "Fallimento dell'attuale amministrazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E’ incredibile come la qualità della vita nel capoluogo regionale peggiori sempre più, dai dati de 'Il Sole 24 Ore' sono state perse ben 11 posizioni, la disoccupazione giovanile incalza e i nostri ragazzi lasciano la nostra terra per altre nazioni, è un fallimento a tutto campo dell’attuale amministrazione comunale, i dati non lasciano scampo". Lo dichiara Franco Fasola, segretario Ugl di Palermo.

Gli fa eco Filippo Virzì, portavoce Ugl Palermo, che aggiunge: "Il 98esimo posto su 107 nell’edizione 2019 della classifica de 'I Sole 24 Ore' è l’inevitabile conseguenza delle ricadute devastanti in quanto non funzionanti di macro settori quali lavoro, sicurezza e ambiente che non brillano, in forte contrasto con quanto dichiarato dal primo cittadino Orlando, il quale ostenta che tutto va bene, ma così non è purtroppo, forse ci vorrebbe un appello alla Santa Patrona Rosalia affinché illumini la mente del sindaco".