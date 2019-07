Qualità della vita, il Censis boccia Palermo: "Orlando incapace di governare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Prima il tanto annunciato e decantato piano di decoro che doveva dare a Palermo un nuovo volto. Poi il flop e il conseguente scaricabarile nei confronti dei dirigenti comunali rei di non aver compiuto il loro dovere. E, dulcis in fundo, la teoria della 'presenza di un’organizzazione criminale’, di cui però non si ha alcuna prova. Insomma il solito ritornello demagogico di chi ormai è ai titoli di coda. E adesso anche la tegola del rapporto Censis che inserisce Palermo tra le ultime città in Europa per qualità della vita".

E' quanto affermano Elio Ficarra, responsabile degli enti locali per la provincia di Palermo e vice capogruppo al consiglio comunale della Lega e Andrea Aiello, vice coordinatore cittadino del partito di Salvini e consigliere della Quinta circoscrizione. "Una classifica impietosa che evidenzia come Palermo viva delle criticità e dei disagi che solo Orlando non riesce a vedere obnubilato dal suo ego infinito di re assoluto e immobile. Se si pensa che in questa graduatoria siamo preceduti da Sofia e Bucarest".

"Orlando continua a prendere in giro i palermitani con operazioni di maquillage mal riuscite. Ma il suo vero obiettivo è che se si dovesse andare al voto anticipato per le nazionali, ha già pronto l’accordo per uno scranno a Roma in quota Pd. Una vera e propria via di fuga che gli consentirebbe di abbandonare Palermo non essendo più capace di governarla e amministrarla”.