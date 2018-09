Torna la luce in zona Oreto, Chinnici: "Ora si ammoderni tutta la rete"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La riaccensione di 350 punti luce nelle zone Oreto e Perez, dopo l’incendio che ha distrutto la cabina Enel dell’Assunta, è un’ottima notizia per questi quartieri di Palermo che finalmente torneranno sicuri – dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo – Il fatto che a questi punti luce se ne aggiungeranno altri 330, grazie al nuovo impianto finanziato con fondi Fas, per un totale di quasi 700 a risparmio energetico, sono la testimonianza di una città che, nonostante le difficoltà, va avanti e prova a superare le sue emergenze. Grazie anche ad Amg per l’impegno profuso. Adesso chiediamo all’amministrazione però un ulteriore sforzo per ammodernare tutta la rete cittadina dell’illuminazione pubblica, così da andare incontro alle legittime richieste dei residenti”.