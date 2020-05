Puma (Fi): "Modalità d’accesso e di uscita dal cimitero dei Rotoli da rivedere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Entrare e uscire dal cimitero dei Rotoli a Palermo sembrerebbe essere diventata una vera e propria impresa. A sollevare la questione è stato il consigliere forzista della settima circoscrizione del Comune di Palermo, Natale Puma. Puma ha, infatti, inoltrato una richiesta specifica al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "Perche – chiede Puma- essendoci due uscite carrabili, si è deciso di far passare le auto da quella di via Papa Sergio I, alquanto stretta e non è stata scelta quella di Vergine Maria, tra l’altro molto più ampia e quindi comoda sia per l’entrata e sia per l’uscita? Tra l’altro – sottolinea Puma – l’ingresso operativo si trova in prossimità di una curva. Ogni giorno si sfiorano molteplici incidenti e l’asse viario viene paralizzato. Chiedo – propone Puma – che vengano usati entrambi gli accessi per l’ingresso e quello di Vergine Maria anche per l’uscita".