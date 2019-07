Pulitura delle terrazze di copertura e relative bocche di scarico nelle scuole della Quinta circoscrizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora una mia mozione approvata dal Consiglio della V Circoscrizione: Premesso che in diverse scuole del Municipio nelle terrazze di copertura si sono verificate infiltrazioni ed allagamenti dovuti all’ostruzione delle bocche di scarico; Premesso che in alcuni casi tali infiltrazioni, specie se ripetute hanno provocato l’ammaloramento delle murature e il crollo di intonaci e controsoffitti, con grave pericolo per le persone oltre che danno economico per l’amministrazione; Considerato che la normale pulizia delle terrazze, con il controllo delle relative bocche di scarico, quantomeno quando tali terrazze siano normalmente accessibili e praticabili, non può rientrare nell’ambito della manutenzione edilizia ma deve considerarsi come operazione inerente la pulizia dei locali scolastici; Considerato che la pulizia degli edifici scolastici è svolta da personale pagato dal Comune o altro ente ovvero da personale ATA dipendenti del Ministero dell’Istruzione; Ritenuto che diventa fondamentale individuare precise responsabilità in materia, anche con riferimento ai danni conseguenti alle infiltrazioni e agli allagamenti che possono derivare da inadempienze in ordine alla pulizia Si impegna L’amministrazione Comunale e l’Assessore al ramo ad assumere le opportune iniziative alfine di assicurare il rigoroso rispetto in ordine alla regolare e accurata pulizia delle terrazze nelle scuole comunali della V Circoscrizione e a verificare con gli uffici competenti (ove non dovesse essere possibile con il personale di cui sopra) la predisposizione di un adeguato calendario relativo alla pulizia delle stesse; Si invitano I Dirigenti scolastici a vigilare sull’operato del personale e a segnalare tempestivamente eventuali manomissioni o ostruzioni degli scarichi stessi.