Formazione, possibilità per 19 mila allievi: "Ora saranno loro a scegliere l'ente"

Al via la prima fase sperimentale dell’Avviso 2 della Formazione che mette a bando 125 milioni di euro. È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale (da oggi disponibile anche su un’apposita piattaforma) il catalogo dell’offerta formativa. La piattaforma prevede inizialmente la sola consultazione dei percorsi formativi proposti dagli enti accreditati ai quali il candidato potrà pre-iscriversi a partire dalle ore 12 di mercoledì 6 giugno prossimo. "È un passo importante - spiega l’assessore regionale alla Formazione, Roberto Lagalla - che rovescia completamente il vecchio sistema, perché questa volta è l’allievo a scegliere il corso e l’ente di formazione presso cui svolgerlo".

Dopo lunghi dialoghi ed estenuanti trattative con i datoriali, le parti sociali e il partenariato economico-sociale l'assessorato si è attivato per avviare le procedrure. "Abbiamo messo in campo tutte le risorse possibili - aggiunge Lagalla (foto in basso) - portando avanti un incredibile lavoro di squadra che ci ha permesso di avviare in tempi brevissimi un sistema innovativo e con l’ambizione di rilanciare, rinnovandola, la formazione professionale in Sicilia". Saranno circa 19.000 gli allievi finanziabili, che potranno scegliere fra 4.617 percorsi formativi, relativi a 141 profili professionali proposti da 383 enti di formazione. "Siamo consapevoli che le attese sono tante, perché stiamo rimettendo in piedi un sistema immobile da troppo tempo, ma riteniamo - conclude l’assessore - che la sperimentazione di questo modello possa permetterci di ottenere una buona ricaduta in termini occupazionali, offrendo ai giovani nuove e migliori prospettive professionali, oltre che un primo riassorbimento del personale della formazione".

Questo prima fase procedurale darà la possibilità di visionare attentamente l’offerta, attraverso un format di facile consultazione che permette di scorrere il catalogo selezionando la città, la provincia, l’ente presso cui svolgerlo, l’area d’interesse o il profilo professionale. "Tengo a precisare - spiega ancora l’assessore - che non si tratta di un click day, la prenotazione delle risorse sarà perfezionata in attuazione di un iter graduale, che si volgerà attraverso un arco temporale estendibile in funzione delle effettive richieste da parte dell’utenza". Dal 6 giugno, invece, si potranno registrare le proprie generalità e procedere alla candidatura per un massimo di cinque percorsi formativi. Questo consentirà all’allievo di partecipare al processo di selezione, per poi iscriversi ad uno solo fra i corsi prescelti. Ciascun percorso prevede una formazione teorica, lo stage in azienda e sono articolati in moduli tecnico-professionali e di apprendimento di base sull’informatica, le lingue straniere e la sicurezza sul lavoro.

Completata la procedura informatica, come spiegato nelle frequently asked questions, i corsisti dovranno a recarsi presso gli enti di formazione per perfezionare la pre-iscrizione, questi ultimi, dopo aver verificato il possesso dei requisiti del candidato, dovranno caricare nel sistema la domanda sottoscritta dal partecipante e avranno 15 giorni di tempo per farlo. Al raggiungimento della soglia minima di 15 candidati - 8 nei percorsi per persone in esecuzione penale - gli enti di formazione potranno richiedere la prenotazione di una riserva di risorse per l’erogazione della prima edizione del corso. La Regione Siciliana prenoterà quindi, accantonandolo, per ciascun ente di formazione un budget di risorse dedicato. Gli operatori che avranno acquisito una quantità d’iscrizioni superiore ai 15 allievi per classe, potranno richiedere la riserva di risorse aggiuntive per realizzare ulteriori edizioni dei corsi, mentre quelli che non avranno raggiunto il numero minimo di iscritti potranno prorogare il periodo di candidatura, per raccogliere ulteriori adesioni.