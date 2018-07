Via del Levriere e corso dei Mille, approvati in Consiglio comunale due Pruust

Altri due Prusst (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile) "sopravvissuti" e approvati dal Consiglio comunale. Si tratta dell'ampliamento della ditta Faac di corso dei Mille e di un supermercato in via del Levriere della ditta Panormus. In quest'ultimo progetto, l'azienda, sempre in via del Levriere (a Bonagia), realizzerà un asilo nido per 60 bambini e uno spazio per attività ricreative. Bocciati da Sala delle Lapidi il residence per anziani a Baida, il potenziamento dell’azienda La Rosa Sport e il centro per il restauro.

Dall'Aula arriva così una risposta - sia positiva che negativa - a progetti presentati oltre un decennio fa, ma rimasti bloccati a lungo. Due mesi dopo il via libera all'ampliamento dell'hotel Plaza. "Il Consiglio comunale ha esercitato in pieno la sua funzione - afferma Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Progetti che hanno atteso un ventennio, che probabilmente avrebbero avuto, nella cornice complessiva dello strumento di pianificazione, una efficacia e che oggi scontano le mutate esigenze della città e le diverse sensibilità sull'ambiente e la tutela del paesaggio. Sono stati trattati singolarmente, così come valutati. Infine, è stato approvato un ordine del giorno, presentato dal gruppo Palermo 2022 e condiviso dalla maggioranza, con il quale desideriamo impegnare l’Amministrazione a utilizzare il contributo straordinario minimo per opere o attività nel territorio in cui insiste l'insediamento produttivo".

"Tutela del territorio e consumo zero del suolo: su questi assi ha lavorato Sinistra Comune per esprimere la propria valutazione in occasione della votazione relativa ai Prusst svoltasi oggi in Consiglio Comunale" dichiarano i consiglieri Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. "Il Consiglio - aggiungono - ha esercitato la sua funzione di pianificazione; questa linea sarà una premessa importante in vista della discussione che fra pochi mesi si aprirà sul nuovo piano regolatore di Palermo. Sinistra Comune ha espresso il suo voto nella cornice delle sue parole d'ordine: tutela del territorio e salvaguardia dell'ambiente; no al saccheggio delle risorse del territorio. Ci siamo espressi negativamente su alcuni Prusst, infatti, che a nostro avviso mettevano a rischio l'integrità e la sicurezza dell'ambiente".

Di segno opposto le dichirazioni di Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi: "Oggi in Aula si è palesata la schizofrenia e l’assenza di visione di questa maggioranza e, più in generale, dell’amministrazione della città. Con la bocciatura di gran parte Prust portati avanti dall’amministrazione Orlando in questi anni, la confusione e la deriva che denunciamo da mesi è venuta allo scoperto". Prosegue Cesare Mattaliano, capogruppo de I Coraggiosi: "Noi abbiamo difeso la posizione di chi ritiene che lo sviluppo economico vada di pari passo con la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e secondo i principi del consumo e, dove possibile, con la creazione di servizi in favore della collettività. Ma quello a cui abbiamo assistito oggi in aula è ‘tutto il contrario di tutto’, un confondersi di posizioni e incoerenza da parte di chi guida la città. Noi come sempre eravamo in aula e, registrata la presenza dell’assessore Arcuri e della maggioranza - concludono - abbiamo, con responsabilità, portato avanti gli atti deliberativi e proposto la nostra visione di città".

"L'approvazione dei Prusst, progetto che era rimasto fermo nella scorsa consiliatura, è merito del Partito democratico. IlConsiglio comunale ha fatto un buon lavoro e vogliamo ringraziare i colleghi d’Aula e la commissione Urbanistica. Abbiamo approvato solo i progetti che non prevedono consumo di suolo e che possono veramente riqualificare i quartieri della nostra città, con particolare attenzione alle periferie in cui mancano i servizi primari e devono supplire i privati. Il Partito democratico si è fatto trovare pronto in Aula e ha, con senso di responsabilità, fatto il suo dovere nell’interesse dei palermitani". Lo affermano il capogruppo del Pd Dario Chinnici e il presidente della commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio.

"Noi del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle - scrivono i portavoce - abbiamo votato coerentemente con il principio che riteniamo indiscutibile di tutela del territorio e del suo sviluppo sostenibile votando favorevolmente il solo progetto che, in cambio dell’investimento, restituirà al quartiere di Bonagia un’area destinata a giardino pubblico, parcheggi e aule per asili in grado di ospitare 60 bambini. Negli altri progetti non sono stati riconosciuti quei valori di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio che avrebbero giustificato le deroghe chieste alla normativa urbanistica e al PRG attualmente in vigore: si chiedeva di rinunciare a verde storico, a verde pubblico, e accettare come iter legittimo intervenire ancora senza pianificazione esecutiva. Riteniamo quindi soddisfacente il risultato ottenuto oggi in Aula, riuscendo a fare emergere, grazie alla strategia condivisa di tutta l’opposizione, innanzi tutto la tutela del territorio e del suo sviluppo sostenibile, anche se dobbiamo purtroppo registrare e riferire ancora una volta della crisi sempre più profonda dell’Amministrazione comunale e della sua maggioranza in aula poiché il dibattito politico ha fatto emergere sempre più chiaramente che non esiste nessuna visione, opinione e direzione condivisa".