Protesta in spiaggia ad Aspra contro l'ecomostro, al sit in ci sarà anche il Pd

“Domani saremo a Bagheria, parteciperemo al sit-in di Legambiente, perché l’ecomostro deve essere abbattuto. Altro che hotel a 'Cinque Stelle', Bagheria, la Sicilia tutta deve tornare ad ammirare il mare. #AvantiSicilia!”. Così su Facebook il segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, che annuncia la partecipazione dei dem al sit-in indetto da Legambiente Bagheria per chiedere l’abbattimento dell’ecomostro del Sarello-Aspra-Bagheria, acquistato all’asta da una società di cui fanno parte il sindaco di Bagheria del M5S, Patrizio Cinque, e la deputata pentastellata, Caterina Licatini, componente della commissione Ambiente alla Camera, con l’obiettivo di trasformarlo in struttura ricettiva.

“C’è un sindaco grillino a Bagheria - scrive Faraone - la Baarìa di Peppuccio Tornatore, di Renato Guttuso e di tante bellezze artistiche e culturali, che ha comprato insieme alla parlamentare nazionale M5S, Caterina Licatini, componente della commissione Ambiente alla Camera, un ecomostro in riva al mare, proprio nella sua città, quella che amministra. Si è aggiudicato all’asta uno scheletro di cemento che per decenni ha deturpato la costa, ha voltato le spalle ad un litorale straordinario per bellezza e storia. Da imprenditore, naturalmente, attraverso una società i cui soci sono tutti pentastellati. Tutti imprenditori. O prenditori, come piace dire al viceministro Di Maio. Vogliono trasformare l’ecomostro in albergo, naturalmente a 5 stelle. Al diavolo il bene comune, l’ambiente, la legalità, l’onestà. E chissenefrega!”.

“Ad ottobre - aggiunge il segretario siciliano del Pd - ho presentato una interrogazione urgente, abbiamo anche chiesto all'Anticorruzione di valutare l'ipotesi di conflitto di interessi di Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria e della deputata del M5S alla Camera, Caterina Licatini soci di ‘Nuova Poseidonia’, la società che si è aggiudicata l'ecomostro di Aspra”.