I licenziati della Formazione in barca per protesta, Figuccia: "Questa la nostra Sea Watch"

Come annunciato nei giorni scorsi il deputato regionale all'Ars Vincenzo Figuccia è salito a bordo dell'imbarcazione che da ieri ospita i licenziati storici della formazione professionale al largo di Sferracavallo, per dare solidarietà e per lanciare un messaggio al governo nazionale. Un’azione simbolica - quella degli ex lavoratori della formazione professionale licenziati senza ammortizzatori sociali - per "svegliare le coscienze e attirare l’attenzione sull’angoscia di cinquantenni troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per trovare un lavoro, che non hanno da anni alcun sostegno al reddito”

"Le carni di questi uomini e di queste donne - afferma Figuccia - bruciano sotto il sole cocente. Nulla è stato fatto dall'entrata in vigore della norma che prevede la loro ricollocazione. Nulla è stato fatto per l'universo formazione professionale tra servizi e interventi. E' facile fare passerelle sulle navi delle ong, è più difficile guardare in faccia i primi emarginati della nostra società, quelli della porta accanto che non sono sotto gli occhi dei riflettori. Questa è la nostra Sea Watch. Il mio appello - prosegue il parlamentare regionale - va a tutto l'arco istituzionale perché sia sensibile a questa vertenza che ad oggi, continua ad essere in balia delle onde del qualunquismo e del l'indifferenza."

"La barca sul porticciolo di Sferracavallo - dice Adriana Vitale - è l'emblema della nostra condizione fisica e morale. E' un gesto forte di speranza ma anche di disperazione che chiede una presa di posizione altrettanto decisa".