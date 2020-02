Brancaccio, una scuola al posto dell’ex sede delle Poste: "Progetto quasi pronto"

L'ex sede delle Poste di Brancaccio diventerà una scuola con 57 aule, un auditorium, una sala multimediale e perfino una palestra coperta. A fornire un ultimo aggiornamento sul progetto da 18 milioni è Adriano Varrica (foto allegata), deputato nazionale del Movimento 5 Stelle: "Da circa un anno sto lavorando a supporto della Città metropolitana per definire l'iter del finanziamento e la realizzazione del complesso scolastico attraverso la trasformazione dell'ex sede compartimentale di via Cirincione. Una struttura ad oggi abbandonata che, senza ulteriore consumo di suolo, potrebbe assumere un ruolo determinante nel percorso di riqualificazione di quell'area".

Nel 2016 il Consiglio comunale aveva votato una variante urbanistica per cambiare la destinazione d’uso della struttura. Dopo anni qualcosa si è mosso ma ancora non è possibile dire nulla sulla tempistica. "E' in corso l'interlocuzione con gli uffici competenti a Roma - aggiunge Varrica - e nel frattempo qui a Palermo sta per essere conclusa la progettazione. Il complesso diverrebbe anche un centro di aggregazione e fulcro di attività sociali e sportive a servizio del territorio con una differenziazione degli ingressi per consentire l'uso extrascolastico di diversi servizi. Il progetto prevede elevati standard tecnologici, energetici, antisismici e in termini di abbattimento delle barriere architettoniche".

