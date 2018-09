"I piccoli di Padre Pino Puglisi", primi passi per un nuovo asilo a Brancaccio

Il Sindaco Leoluca Orlando si è incontrato oggi, insieme al Dirigente Nicola Di Bartolomeo, con Maurizio Artale, presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro e con il Dirigente Nicola Di Bartolomeo in merito al progetto per la realizzazione dell'Asilo "I piccoli di Padre Pino Puglisi" nel quartiere di Brancaccio. Il Sindaco ha sottolineato che nei prossimi giorni sarà inviato al Consiglio comunale il provvedimento di approvazione della Convenzione e che sono stati presentate le richieste dei rispettivi pareri al Genio Civile e alla Regione Siciliana.

Il Centro Padre Nostro, dal canto suo ha comunicato che è stata effettuata l'indagine geologica sul terreno per "dare seguito ad un impegno comune assunto da tutta la nostra comunità anche davanti al Papa che ha benedetto il progetto del nuovo Asilo", ha detto Artale. Il Sindaco ha affermato che "un altro passo importante è stato fatto nella giusta direzione. Siamo tutti impegnati perché questo progetto trovi presto compimento. E' un impegno per Brancaccio e per i suoi bambini, nella memoria di Padre Puglisi."

