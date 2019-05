La prof sospesa divide il governo, Di Maio: "Incontro con Salvini? Meglio se torna in aula"

Sta avendo un effetto domino la polemica esplosa attorno alla docente dell'istituto Vittorio Emanuele III sospesa per non avere vigiliato sul compito di alcuni alunni che, in una videoproiezione, hanno accostato le leggi razziali al decreto Sicurezza. Il dibattito arriva da Palermo e Roma e colpisce il governo. Il vicepremier Matteo Salvini si dice "felice" di incontrare la docente e gli allievi quando sarà in città per l'anniversario della strage di Capaci ma tace sulla punizione inflitta dall'ufficio scolastico provinciale (sospensione per 15 giorni ndr). L'altro vicepremier Luigi Di Maio è di avviso diverso: "Spero che questa professoressa possa essere reintegrata il prima possibile".

A margine di un incontro a Carpi, Di Maio sottolinea: "Il ministero dell'Istruzione si deve occupare dell'edilizia scolastica, del fatto che le scuole stano crollando. Poi dico sempre ai ragazzi pensate con la vostra testa, portate avanti le vostre idee. Più che di un incontro quell'insegnante ha bisogno di tornare al lavoro e questo spero che possa avvenire il prima possibile e noi vogliamo questo come M5S e dobbiamo volere questo come governo".

A parlare del "caso Palermo" non solo solo i due leader del governo gialloverde. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, definisce la sospensione della docente un "fatto di una gravità inaudita" e parla di "clima da regime". La vicepresidente del Pd, Anna Ascani, chiede invece le dimissioni del sottosegretario Borgonzoni, mentre il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri considera "una scelta discutibile. Se deve venire in Senato, che si esponga a un contraddittorio, non ad una celebrazione unilaterale. Lo dico pubblicamente e formalmente, anche ai vertici dell'assemblea di Palazzo Madama".

Intanto non si ferma la mobilitazione per la docente. Dopo le manifestazioni di ieri in città, la solidarietà corre su internet dove sono già oltre 170 mila le firme raccolte a sostegno della professoressa nelle due petizioni online lanciate dal segretario del Pd Nicola Zingaretti (oltre 46.600) e dal sindacato Usb (circa 123.500).