Trattativa Stato-mafia, Orlando: "Condannato un passato che non deve più tornare"

"Quella che da sempre diciamo essere stata una verità storica è da oggi è una verità giudiziaria, a conferma del fatto che la legalità e lo Stato di diritto restano capisaldi della nostra comunità. Questa sentenza condanna la vergognosa identificazione fra Stato e mafia, che ha permesso allo Stato di presentarsi col volto della mafia e alla mafia di presentarsi col volto dello Stato; è la condanna di un passato che siamo impegnati a far sì che non si ripeta mai più". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito alla sentenza pronunciata oggi per il processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. L'amministrazione comunale si era costituita parte civile.