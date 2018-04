Trattativa Stato-mafia, Ingroia: "Giustizia è fatta finalmente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“E’ una sentenza storica, che fa giustizia su una delle pagine più oscure e terribili della storia italiana. Da oggi finalmente si può, e anzi si deve, togliere l’aggettivo ‘presunta’ accanto alla parola ‘trattativa’: la trattativa tra Stato e mafia ci fu e ora i responsabili di quel patto scellerato sono condannati a risponderne”. Così l’ex pm Antonio Ingroia, che avviò l’indagine sulla trattativa Stato-mafia, commenta la sentenza del tribunale di Palermo.

“Meno male – aggiunge - che in tempi tristemente caratterizzati da una giustizia sovente timida, troppo spesso attenta a non disturbare il potere, ci sono ancora giudici dalla schiena dritta, che non si lasciano invece condizionare e rispondono solo alla legge: spero siano di esempio per tutti. Personalmente sono orgoglioso di aver avviato per primo questa indagine e mi sento di ringraziare i pm del dibattimento, a cominciare da Nino Di Matteo, che nonostante le enormi difficoltà, la continua opera di delegittimazione e l’indecente ostruzionismo di buona parte della politica e delle Istituzioni fino ai più alti livelli, hanno saputo raccogliere a dibattimento i frutti dell’indagine condotta insieme. Avevamo un debito enorme di verità e di giustizia nei confronti dei tanti che per colpa di quella trattativa hanno perso la vita e dei loro cari – conclude Ingroia – oggi cominciamo finalmente a saldare quel debito. E manifesto anche la mia personale soddisfazione dopo anni di indecenti attacchi e delegittimazioni che ho subito a causa di quell’indagine fino ad epoca recente".