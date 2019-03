Privatizzazione aeroporti, Cisal e Ugl: "Pronti a bloccare i voli in Sicilia"

"Gli aeroporti sono dei siciliani e a servizio della nostra regione, diciamo no a svendite frettolose che non fanno gli interessi dei cittadini ma rischiano solo di arricchire i privati: il governo Musumeci ci convochi immediatamente o siamo pronti davvero a bloccare i voli". Lo dicono il segretario generale della Legea Cisal Gianluca Colombino e il segretario della Ugl Trasporto Aereo Domenico De Cosimo.

Nel mirino dei sindacati c'è l'articolo del "collegato" alla legge finanziaria regionale che obbligherebbe gli enti locali a cedere entro 90 giorni le quote degli scali, pena il taglio dei trasferimenti. Una norma che ha scatenato anche la reazione del sindaco Leoluca Orlando, sostenuto adesso anche da Cisal e Ugl.

"La norma contenuta nel collegato sulla cessione delle quote nelle società aeroportuali ci aveva già messo in allarme - sottolineano Colombino e De Cosimo - ma adesso siamo davvero arrivati al punto critico. Chiediamo una immediata convocazione dei sindacati e un chiarimento sul destino degli aeroporti siciliani, altrimenti siamo pronti ad azioni eclatanti a difesa di una proprietà che è dei cittadini e non di qualche compagine politica e a tutela dei lavoratori".